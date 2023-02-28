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Шведский стартап Klarna получил $1 млрд убытка в 2022 г., но повысил зарплату CEO на треть

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Шведский сервис онлайн-платежей Klarna увеличил чистый убыток в полтора раза в 2022 году, до 10,4 млрд шведских крон ($1 млрд), однако это не помешало компании повысить размер вознаграждения своему главному исполнительному директору, пишет Financial Times.

Глава и со-основатель компании Себастьян Семятковски получит за минувший год 13,2 млн крон, на 35% больше, чем годом ранее.

DigitalОценка стоимости самого дорогого стартапа Европы за год упала в семь разЧитать подробнее

Отчетность Klarna указывает на тенденцию к улучшению финпоказателей: в четвертом квартале компания получила убыток в 1,9 млрд крон против 4,6 млрд крон за тот же период предыдущего года, а убыток по кредитам сократился на 18%, до 1,4 млрд крон. Выручка тем временем выросла на 19%, до 5,6 млрд крон.

"Мы видим конкретный прогресс в плане движения к прибыльности, в то же время обеспечивая рост выручки и сокращение убытков по кредитам", - отметил Семятковски.

За прошлый год оценка стоимости Klarna сократилась в семь раз, до $6,7 млрд. В июне 2021 года компания, основанная в 2005 году и специализирующаяся на онлайн-платежах в рассрочку, стала самым дорогим стартапом Европы, получив оценку стоимости $45,6 млрд.

Klarna Швеция
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