Оценка стоимости самого дорогого стартапа Европы за год упала в семь раз

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Шведский сервис онлайн-платежей Klarna получил $800 млн в ходе очередного раунда привлечения финансирования, в рамках которого компания была оценена в $6,7 млрд, сообщает MarketWatch.

В июне прошлого года компания стала самым дорогим стартапом Европы, получив оценку в $45,6 млрд.

Новые средства компания привлекла от существующих инвесторов, включая фонд Sequoia, основателей компании, а также Silver Lake и Commonwealth Bank of Australia. В числе новых инвесторов - суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company, а также пенсионный фонд Канады.

Klarna специализируется на онлайн-платежах в рассрочку, интерес к которым вырос в последние два года в условиях пандемии. Компания была основана в 2005 году.