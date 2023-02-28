Ford продлил приостановку выпуска электропикапов F-150 Lightning

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor продлил на нынешнюю неделю приостановку производства модели Lightning, версии популярного в стране пикапа F-150 с электродвигателем.

Выпуск был остановлен в середине февраля для оценки возможных проблем с аккумуляторами после возгорания, случившегося 4 февраля, сообщает MarketWatch.

SK On Co. возобновила производство аккумуляторов для Ford на заводе в Джорджии. Однако, как сообщил автопроизводитель, потребуется определенное время для того, чтобы удостовериться в высоком качестве аккумуляторов, а также для их поставок на линию по выпуску F-150 Lightning.