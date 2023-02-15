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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Ford приостановил выпуск электропикапов из-за возможных проблем с аккумуляторами

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американская Ford Motor временно приостановила выпуск и поставки электромобилей модели Lightning, версии популярного в стране пикапа F-150 с электродвигателем.

Это необходимо для оценки возможных проблем с аккумуляторами, сообщает MarketWatch.

SK On Co., управляющая заводом по производству аккумуляторов в Джорджии, поставляет батареи для F-150 Lightning с начала 2022 года.

Котировки акций Ford снижаются в ходе предварительных торгов в среду на 0,5%. Цена акций южнокорейской SK Innovation, которая является материнской компанией SK On, рухнули на 7,5% по итогам сессии.

Ford
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