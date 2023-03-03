Ford возобновит выпуск электропикапов F-150 Lightning 13 марта

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Ford Motor планирует возобновить 13 марта производство модели Lightning, версии популярного в стране пикапа F-150 с электродвигателем. Таким образом, выпуск будет восстановлен после месяца простоя, отмечает CNBC.

Причиной приостановки производства стало случившееся 4 февраля возгорание аккумулятора во время его зарядки для проверки качества перед поставки автодилерам. Ford не раскрывает подробности проблемы, из-за которой загорелся автомобиль.

Аккумуляторы для компании выпускает южнокорейская SK On Co. на заводе в Джорджии.