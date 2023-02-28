Индекс потребдоверия в США в феврале снизился до минимума за 3 месяца

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В феврале в США индекс потребительского доверия уменьшился до 102,9 пункта по сравнению с пересмотренными 106 пунктами месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Это минимальный уровень за три месяца.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 108,5 пункта с объявленного ранее январского уровня в 107,1 пункта, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Ухудшение настроения американцев обусловлено сохранением высокой инфляции и повышением процентных ставок Федеральной резервной системой, что может негативно сказаться на экономике страны.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в феврале подскочил до максимума за десять месяцев - до 152,8 пункта с 151,1 пункта месяцем ранее.

В то же время подындекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода опустился до 69,7 пункта, что является самым низким значением за семь месяцев, по сравнению с 76 пунктами в январе. Значение индекса потребительских ожиданий ниже 80 пунктов часто является сигналом наступления рецессии в экономике в течение года.

При этом американцы сейчас ожидают роста потребительских цен на 6,3% в следующие двенадцать месяцев, в то время как в январе они предполагали подъем на 6,7%.

"Наиболее серьезно доверие снизилось среди лиц в возрасте от 35 до 54 лет и с доходом не менее $35 тыс. в год", - говорится в докладе Conference Board.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в декабре увеличился на 4,6% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные во вторник данные. Темпы роста цен замедлились по сравнению с 6,8% в ноябре и были минимальными с июля 2020 года.

Индикатор в декабре уменьшился на 0,9% относительно предыдущего месяца.