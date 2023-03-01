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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Цены экспорта нефти в рамках price cap будут мониторить на базе данных Argus, ФТС и СПбМТСБ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Минюст зарегистрировал приказ Минэнерго РФ о мониторинге цен на экспортируемую российскую нефть во исполнение указа президента РФ о применении специальных мер в ТЭК из-за введения недружественными странами потолка цен (price cap), сообщает Минэнерго.

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В сообщении отмечается, что при сборе информации будут использоваться данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, ценового агентства Argus и Федеральной таможенной службы (ФТС).

СПбМТСБ будет предоставлять Минэнерго данные о сводных ценах на нефть марки Urals, отгруженную из портов Новороссийска, Усть-Луги и Приморска, а также сведения о стоимости сибирской нефти "Восточная Сибирь - Тихий Океан" ВСТО (ESPO). Стоимость российских марок Urals и ESPO будет сравниваться с ключевыми иностранными марками, представленными на мировых рынках, отмечает Минэнерго.

Минэнерго РФ нефть
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