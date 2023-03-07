В Кремле отметили неоднозначность введенного потолка цен для российской нефти

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - "Потолок цен" на российскую нефть был введен достаточно вольготно, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Потолок был достаточно вольготно установлен с их точки зрения. С одной стороны, они установили потолок, а с другой стороны, вроде как, и потолка нет, исходя из существующего уровня цен, существующего уровня практики", - сказал он журналистам.

Так Песков прокомментировал заявление представителя США по энергетике о том, что "потолок цен на нефть работает хорошо".

"Мы приняли свои собственные меры. Естественно, никакого потолка мы не признаем и не признаем. Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам", - подчеркнул Песков.

Страны G7 и Евросоюза, планируя сохранить предложение нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, но при этом ограничить доходы бюджета России, запретили своим компаниям участвовать в оказании услуг по морской транспортировке, ее финансированию и страхованию. Исключение из правила может быть сделано, если нефть и нефтепродукты продаются по цене, не выше установленного потолка. Эмбарго по нефти вступило с 5 декабря 2022 года, по нефтепродуктам - с 5 февраля 2023 года. Потолок по нефти пока установлен на уровне $60 за баррель, по легким нефтепродуктам - $100 за баррель, по тяжелым - $45 за баррель.

Россия называет такие ограничения нерыночными и запрещает своим компаниям использовать в договорах положения о price cap. По нефти такие распоряжения и рекомендации по выявлению нарушений выпущены, по нефтепродуктам - пока нет.