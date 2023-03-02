Рассмотрение апелляции "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей отложено до 6 апреля

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный суд отложил на 6 апреля рассмотрение апелляционной жалобы "Роснефти" на решение об отказе в удовлетворении иска к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей, следует из картотеки суда. Предполагалось, что апелляция будет рассмотрена 2 марта.

"Транснефть" 23 мая 2022 года получила иск "Роснефти" о возмещении убытков на 3,4 млрд рублей, связанных с загрязнением нефти хлорорганикой в нефтепроводе "Дружба" весной 2019 года. Трубопроводная монополия отмечала, что к апрелю 2022 года во внесудебном порядке урегулировала последствия инцидента со всеми грузоотправителями, которые были в этом заинтересованы.

"Транснефть" настаивала, что "Роснефти" известны требования к комплекту и содержанию документов, необходимых для внесудебного урегулирования последствий инцидента, так как НК уже использовала этот механизм в отношении объемов загрязненной нефти, поставленной в адрес Total, Trafigura и Мозырского НПЗ. Компания главу своего совета директоров, вице-премьера Александра Новака о неприемлемости предложений "Роснефти" по выплатам компенсаций из-за форс-мажора.

А начале августа 2022 года "Транснефть" подала иск к "Роснефти" на 2 млрд рублей о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения. Этот иск отложен на 27 марта.

Суд закрыл для слушателей рассмотрение обоих исков. Соответствующее ходатайство по иску "Роснефти" подал ее представитель, обосновав свою позицию необходимостью обезопасить информацию и предотвратить возможный ущерб государству.