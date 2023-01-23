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Суд 2 марта рассмотрит апелляцию "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный суд назначил на 2 марта рассмотрение апелляционной жалобы "Роснефти" на решение об отказе в удовлетворении иска к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей, следует из картотеки суда.

Апелляция была подана 13 января.

"Транснефть" 23 мая 2022 года получила иск "Роснефти" о возмещении убытков на 3,4 млрд рублей, связанных с загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" в 2019 году. Трубопроводная монополия отмечала, что к апрелю 2022 года во внесудебном порядке урегулировала последствия инцидента со всеми грузоотправителями, которые были в этом заинтересованы.

"Транснефть" настаивала, что "Роснефти" известны требования к комплекту и содержанию документов, необходимых для внесудебного урегулирования последствий инцидента, так как НК уже использовала этот механизм в отношении объемов загрязненной нефти, поставленной в адрес Total, Trafigura и Мозырского НПЗ. Компания проинформировала вице-премьера, председателя совета директоров "Транснефти" Александра Новака о неприемлемости предложений "Роснефти" по выплатам компенсаций из-за форс-мажора.

В начале августа "Транснефть" подала иск к "Роснефти" на 2 млрд рублей о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения. Рассмотрение иска перенесено на 7 февраля.

Суд закрыл для слушателей рассмотрение обоих исков по просьбе представителя "Роснефти", который заявил, что нужно обезопасить информацию, которая может нанести ущерб государству.

18 апреля 2019 года Мозырский НПЗ в Белоруссии получил из "Дружбы" нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Прокачку нефти по трубопроводу прервали. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По всем направлениям транспортировка была восстановлена с 9 июня.

Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна была организовать "Транснефть". Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти. Для компенсационных выплат "Транснефть" создала резерв в размере 30 млрд руб. По данным на сентябрь 2021 года, компания использовала половину зарезервированных средств.

Роснефть Транснефть Дружба
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