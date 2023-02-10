Суд отложил на 27 марта рассмотрение иска "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд руб.

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отложил на 27 марта рассмотрение иска "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд руб., сообщается в картотеке суда.

В начале августа прошлого года компания подала иск к "Роснефти" на 2 млрд рублей о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения нефти.

Между тем, ранее Арбитражный суд Москвы отказал "Роснефти" в удовлетворении встречного иска к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей, НК подала апелляцию, рассмотрение которой назначено на 2 марта.

"Транснефть" 23 мая 2022 года получила иск "Роснефти" о возмещении убытков на 3,4 млрд рублей, связанных с инцидентом на магистральном нефтепроводе "Дружба" в 2019 году, выразившимся в загрязнении нефти хлорорганическими соединениями. Трубопроводная монополия отмечала, что к апрелю 2022 года во внесудебном порядке урегулировала последствия инцидента со всеми грузоотправителями, которые были в этом заинтересованы.

"Транснефть" подчеркивала, что "Роснефти" были известны требования к комплекту и содержанию документов, необходимых для внесудебного урегулирования последствий инцидента, так как НК уже использовала этот механизм в отношении объемов загрязненной нефти, поставленной в адрес Total, Trafigura и Мозырского НПЗ. Компания проинформировала вице-премьера РФ, председателя совета директоров монополии Александра Новака о неприемлемости предложений "Роснефти" по выплатам компенсаций из-за форс-мажора.

Суд закрыл рассмотрение обоих исков. Соответствующее ходатайство по иску "Роснефти" подал ее представитель, обосновав свою позицию необходимостью обезопасить информацию, которая может нанести ущерб РФ. По его словам, сам факт инцидента, рассматриваемого в заседании, не вызывает сомнений, однако такая информация, как объемы транспортировки нефти, в каких направлениях они осуществляются, по каким ценам, с использованием каких формул цены, их маржинальность, в каких контрактах и с какими покупателями - могут навлечь новые санкции в отношении компании со стороны иностранных государств. Представитель "Транснефти" поддержал заявленное ходатайство, подчеркнув, что истец и ответчик включены в перечень стратегических предприятий РФ, а информация, используемая в деле, может быть положена в основу нового пакета санкций.

Инцидент с "грязной" нефтью

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит сырья в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По всем направлениям транспортировка была восстановлена с 9 июня.

Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна была организовать "Транснефть". Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти. Для компенсационных выплат "Транснефть" создала резерв в размере 30 млрд руб. По данным на сентябрь 2021 года, компания использовала половину зарезервированных средств.