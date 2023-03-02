Акционеры Global Ports утвердили редомициляцию компании в РФ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Акционеры Global Ports Investments PLС на внеочередном собрании в четверг одобрили смену юрисдикции компании с Кипра в Россию.

Как говорится в сообщении Global Ports, акционеры одобрили редомициляцию компании в специальный административный район (САР) на территории острова Русский в Приморском крае.

Акционеры также утвердили смену наименования компании с Global Ports Investments PLC на "Международная компания акционерное общество "Глобал Портс Инвестментс" (МКАО "ГПИ").

Кроме того, акционеры одобрили устав МКАО "ГПИ" и конвертацию уставного капитала Global Ports в рубли. Уставный капитал российской компании будет разделен на 573 млн 170,731 тыс. акций (как и сейчас) номиналом 7,16 рубля каждая. Размер уставного капитала составит 4,1 млрд рублей, текущий уставный капитал Global Ports, согласно годовой отчетности, составляет $57 млн 317 тыс.

В уставе "ГПИ" закреплено, что компания вправе разместить дополнительно 1 млрд 176 млн 829,269 тыс. акций того же номинала. В уставе также предусмотрен пункт о дивидендах компании.

Global Ports объявил о намерении проведения редомициляции в начале февраля. Тогда сообщалось, что этот процесс может завершиться в течение 2023 года.

"Поскольку большинство терминалов и все активы группы, генерирующие финансовые потоки, расположены в России, продолжение ее деятельности в качестве юридического лица путем редомициляции упростит структуру управления Global Ports и управление движением денежных средств в группе", - сообщала компания.

Одновременно с этим Global Ports сообщала, что намерен прекратить листинг на LSE. Компания направила уведомления в Управление финансового надзора Великобритании с заявлением о прекращении листинга глобальных депозитарных расписок и на Лондонскую фондовую биржу об отмене допуска GDR к торгам с 11 апреля. Global Ports также уведомила депозитарий своей GDR-программы - JP Morgan - о расторжении депозитного соглашения с 11 апреля.

Расписки Global Ports торговались на LSE с 2011 года. Как сообщалось, биржа прекратила торги GDR компании в начале марта 2022 года. По данным на 3 марта 2022 года (последний день торгов), GDR компании торговалась по $0,64 (одна расписка соответствует 3 обыкновенным акциям).

У Global Ports нет вторичного листинга на МосБирже. В компании не комментировали, планируется ли листинг в Москве после редомициляции.

Группа компаний "Дело" (Сергея Шишкарева и "Росатома") владеет 61,5% акций Global Ports. Ilibrinio Establishment Ltd и Polozio Enterprises Ltd (бывшие владельцы "Национальной контейнерной компании", НКК) владеют по 9% в капитале Global Ports. Free float составляет 20,5%.

Global Ports - крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания управляет контейнерными и многофункциональными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии - в Хельсинки и Котке (под управлением Multi-Link Terminals Oy, СП Global Ports и CMA Terminals). Также владеет внутренним терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.