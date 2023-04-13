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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Global Ports полностью выплатила купон по долларовым евробондам-2023

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Оператор морских контейнерных терминалов Global Ports полностью выплатил купон по долларовым еврооблигациям-2023, сообщила компания.

12 апреля Global Ports (Finance) Plc, выступающая эмитентом евробондов, зачислила денежные средства непосредственно держателям евробондов, выбравшим вариант прямого платежа (он стал доступен после утверждения изменений в документацию выпуска в сентябре 2022 года), а также на счета основного платежного агента для дальнейшего распределения держателям, не использовавшим вариант прямых выплат.

В марте Global Ports сообщила, что эмитент и поручители произведут выплату купонного дохода в том числе посредством варианта прямой выплаты, который будет предложен всем держателям евробондов, желающим и давшим согласие на получение купона напрямую.

Первоначальный объем этого выпуска евробондов, размещенного в 2016 году, составлял $350 млн, но в результате выкупов и реализации пут-опциона из-за смены контроля в 2022 году объем долговых бумаг в обращении существенно сократился. В декабре Global Ports сообщала, что в обращении остаются евробонды на $82,95 млн.

Компания уже предлагала держателям опцию прямого платежа при выплате предыдущего купона по евробондам-2023, которая приходилась на сентябрь прошлого года. Global Ports отмечала, что большинство держателей воспользовались именно этим вариантом выплат, а остаток купонного платежа был перечислен по стандартной процедуре платежному агенту.

Global Ports
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