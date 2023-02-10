Global Ports решила провести редомициляцию в Россию

Архивное фото Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры Global Ports Investments PLC на внеочередном собрании 2 марта рассмотрят изменения в устав, включающие смену местонахождения компании.

"Осуществить процедуру изменения местонахождения компании путем ее редомициляции из республики Кипр в Российскую Федерацию в течение 2023 года", - говорится в повестке собрания.

В этот же день Global Ports сообщила, что проведет делистинг своих GDR с Лондонской фондовой биржи (LSE) с 10 апреля.

Крупнейший акционер Global Ports - группа "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома" - заявила, что готова "рассмотреть приобретение дополнительного ограниченного пакета" в компании в случае наличия интереса со стороны нынешних владельцев GDR.