Фондовые индексы США завершили торги уверенным ростом

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг уверенным ростом благодаря сильным отчетам ряда компаний, а также заявлениям президента Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэля Бостика, в которых трейдеры увидели "голубиные" сигналы.

Бостик, не имеющий права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2023 году, заявил в ходе пресс-брифинга в четверг, что он поддержал бы повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 25 базисных пунктов (б.п.) на мартовском заседании. Он отметил, что Федрезерву, по его мнению, следует действовать осторожно, с учетом отложенного эффекта ужесточения политики, который может проявиться в скором времени.

На вопрос о том, когда ФРС остановит цикл повышения ставки, Бостик ответил, что соответствующая для этого ситуация может сложиться к середине-концу лета текущего года, сообщило агентство Bloomberg.

Отчет Минтруда США, опубликованный в четверг, показал менее существенный, чем предполагалось изначально, рост производительности труда в стране в четвертом квартале 2022 года при более быстром повышении стоимости рабочей силы. Согласно окончательным данным, производительность труда в октябре-декабре увеличилась на 1,7%, а не на 3%, как сообщалось ранее, стоимость рабочей силы выросла на 3,2%, а не на 1,1%.

В то же время число заявок на пособие по безработице в США осталось ниже отметки в 200 тыс. седьмую неделю подряд. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 2 тысячи - до 190 тысяч человек.

Динамика заявок на пособие по безработице является одним из первых индикаторов рецессии в экономике США, отмечает Market Watch. Пока эти статданные не дают подобных сигналов.

"Статистические отчеты, подобные тем, что были опубликованы сегодня, как раз показывают, почему ФРС намерена продолжать подъем ставки и сохранять ее на ограничительном уровне некоторое время", - отмечает экономист Jefferies Томас Саймонс.

"Федрезерв видит замедление темпов инфляции в США по сравнению с недавними максимумами, но опасается, что они не опустятся к 2%. Сигналы устойчивости инфляции и сохранения стабильного рынка труда - это то, что беспокоит руководителей ЦБ", - приводит слова эксперта Market Watch.

Доходность 10-летних US Treasuries в четверг поднялась на 7,8 базисных пункта - до 4,072% годовых, что является максимумом с 9 ноября 2022 года.

Акции Salesforce Inc. выросли в цене на 11,5% по итогам торгов в четверг. Поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами в четвертом квартале 2023 финансового года получил скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий, а также дал сильный прогноз.

"Наша цель - сделать Salesforce крупнейшим и самым прибыльным разработчиком программного обеспечения в мире, и именно этим мы и занимаемся", - заявил главный исполнительный директор Марк Баниофф в ходе телефонной конференции в среду.

Стоимость бумаг другого разработчика ПО - Okta Inc. - поднялась на 13,3% благодаря сильной отчетности компании и хорошим прогнозам.

Акции Macy's Inc. подорожали на 11,1%. Показатели скорректированной прибыли и выручки американской сети универмагов в прошедшем квартале снизились, но превзошли ожидания экспертов.

Тем временем, бумаги Tesla Inc. подешевели на 5,6%. Компания, которая провела накануне презентацию для инвесторов, объявила о разработке следующего поколения электромобилей, но не сообщила подробностей относительно внешнего вида и характеристик новых машин, а также графика создания прототипа.

Цена акций Best Buy Co. опустилась на 2,1%, несмотря на снижение прибыли и выручки оператора сети магазинов электроники в четвертом финквартале, а также его слабый прогноз на текущий фингод.

Стоимость бумаг Papa John's International Inc. опустилась на 0,8%. Компания, владеющая сетью пиццерий, сообщила, что выкупила порядка 2,18 млн собственных акций у хедж-фонда Starboard Value по цене в $82,52, в результате чего его доля в Papa John's сократилась до 2% с 7,8%. Главный исполнительный директор Starboard Джеффри Смит, возглавлявший совет директоров Papa John's, покинул свой пост.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг поднялся на 341,73 пункта (1,05%) и составил 33003,57 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 29,96 пункта (0,76%) - до 3981,35 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 83,5 пункта (0,73%) и составил 11462,98 пункта.