Индекс PMI сферы услуг РФ в феврале подскочил до 53,1 пункта

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в феврале 2023 года составил 53,1 пункта, заметно поднявшись с январского значения 48,7 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global.

Последние данные указали на уверенный рост выпуска в секторе. Подъем активности связывался с усилением спроса, приобретением новых клиентов и повышенным интересом со стороны клиентов в условиях снижения неопределенности. Февральский рост выпуска в российской сфере услуг стал первым с сентября 2022 года, темпы расширения оказались вторыми по скорости с июля 2021 года.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в феврале составил 53,1 пункта по сравнению с 49,7 пункта в январе.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня – на ее снижение.

Движущей силой скачка производства в отрасли стало возобновление роста новых заказов в феврале, который оказался самым резким с августа 2022 года, по словам компаний. Приобретение новых клиентов, всплеск потребительского спроса, а также внедрение новых направлений обслуживания стали факторами роста заказов.

Новые экспортные заказы продолжили сокращаться. При этом темпы сокращения замедлились до минимальных в текущей 12-месячной последовательности снижения.

Как говорится в обзоре, ценовое давление в секторе смягчилось, поскольку стоимость ресурсов росла самыми медленными темпами с августа 2021 года. При этом бремя издержек повышалось исторически высокими темпами: компании связывали это с увеличением цен поставщиков, ростом расходов на заработную плату и неблагоприятной динамикой обменного курса.

Отпускные цены росли более быстрыми темпами в феврале. Фирмы пытались переложить на клиентов возросшие затраты.

В связи с ростом клиентского спроса компании возобновили активность по найму сотрудников в прошлом месяце. Расширение штата происходило впервые с июля прошлого года. Рост численности работников также отчасти был связан с большей доступностью кандидатов.

По данным исследования, темпы снижения числа незавершенных заказов замедлились, хотя фирмы и говорили об избытке мощностей. Некоторые компании отмечали высокую загруженность в связи с объемами новых заказов.

Компании российской сферы услуг второй месяц подряд фиксируют оптимистичный настрой в отношении перспектив сектора на ближайшие 12 месяцев. Степень уверенности резко возросла в феврале и стала самой сильной с июля 2022 года. Надежды на рост клиентского спроса, а также введение новых направлений обслуживания поддерживали оптимистичные ожидания фирм.