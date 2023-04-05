Индекс PMI сферы услуг РФ в марте значительно вырос - до 58,1 пункта

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в марте 2023 года составил 58,1 пункта, существенно поднявшись с февральского значения 53,1 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global.

Последние данные указали на заметное расширение активности в секторе самыми быстрыми темпами за почти два с половиной года: этому способствовало улучшение условий спроса и дальнейший рост новых заказов.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в марте составил 56,8 пункта по сравнению с 53,1 пункта в феврале.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

По данным отчета, новые заказы российских поставщиков услуг росли на фоне большей клиентской активности и успешных рекламных кампаний. Темпы роста новых заказов заметно ускорились и стали самыми резкими с августа 2020 года.

В то же время число новых экспортных заказов увеличилось в марте, тем самым положив конец 12-месячной последовательности сокращений. Рост спроса иностранных клиентов объяснялся возросшим интересом со стороны более широкого круга экспортных рынков.

Как говорится в обзоре, бремя издержек в среднем по сектору продолжало расти в прошлом месяце. Компании отмечали скачки в ценах поставщиков, более высокие расходы на заработные платы и коммунальные услуги. Темпы роста операционных расходов стали самыми медленными с января 2021 года (некоторые участники опроса сообщали об умеренном повышении цен поставщиков).

Отпускные цены продолжили увеличиваться, фирмы старались переносить издержки на клиентов. Тем не менее темпы инфляции отпускных цен стали самыми низкими за более чем два года: некоторые компании старались делать скидки в попытке оставаться конкурентоспособными.

На фоне роста новых заказов в российской сфере услуг активизировалась работа по набору персонала в марте. Численность рабочей силы увеличивалась второй месяц подряд и скромными темпами, однако ставшими самыми быстрыми с июня 2021 года.

Накопление незавершенных работ возобновилось в свете загруженности мощностей. Уровень незавершенных работ вырос незначительно, но впервые за восемь месяцев.

Компании сектора сохранили положительные прогнозы относительно перспектив производства на ближайший год, согласно исследованию. При этом степень уверенности несколько снизилась с февральского значения.