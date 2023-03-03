Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%

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Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips в ожидании новостей с совещания президента РФ Владимира Путина с членами Совета безопасности; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,4% на фоне ослабления рубля, во "втором эшелоне" выстрелил почти на 30% "Белон".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2251,9 пункта (-0,1%), индекс РТС - 938,69 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,4%.

Доллар вырос до 75,54 рубля (+0,22 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), Сбербанка (-0,4% и -0,1% "префы"), "ММК" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

Подорожали акции "Татнефти" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги "Московской биржи" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Во "втором эшелоне" выстрелили акции "Белона" (+28,1%), МКФ "Красный Октябрь" (+4,2% и +13,6% "префы").

Индекс PMI сферы услуг России в феврале 2023 года составил 53,1 пункта, заметно поднявшись с январского значения 48,7 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global.

Мнения аналитиков

Аналитики Промсвязьбанка полагают, что рынок акций РФ остается под давлением геополитических рисков. В пятницу индекс МосБиржи будет проторговывать уровень 2250 пунктов, ключевым фактором для дальнейшей динамики выступят итоговые результаты заседания Совета безопасности РФ.

Из значимых корпоративных событий следует обратить внимание на публикацию финансовых результатов МТС за IV квартал 2022 года, а также возможное объявление новой дивидендной политики компании.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, коррекцию рынка акций РФ вниз накануне спровоцировал инцидент в Брянской области, этот геополитический фактор приостановил движение индекса МосБиржи выше 2280 пунктов, что открыло бы техническую дорогу на движение в район 2400 пунктов.

Геополитика в пятницу продолжит оказывать давление на рынок акций. Если по итогам заседания Совбеза РФ не будет сделано резких заявлений и при условии позитивного внешнего фона, рынок может попробовать отскочить, в том числе за счет закрытия "шортов" перед выходными, полагает эксперт.

Негативная техническая картина складывается в акциях Сбербанка, которые второй раз не смогли преодолеть сопротивление 170 руб. - теперь вероятен откат в район 155-160 рублей. Однако нет уверенности, что "техника" сработает, бумаги Сбербанка остаются сильными, полагает Антонов.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что активное восстановление экономики Китая после пандемии обещает рынкам поддержку.

Нефть торгуется стабильно, но статистика говорит о растущих продажах российских сортов в Китай. Статистика КНР подтверждает бурное восстановление экономики, что также позитивно для акций РФ. "Поэтому рассчитываем на то, что рынок отвлечется от страхов четверга и покажет рост. Впрочем, всегда есть место для геополитических неожиданностей. Поэтому до информации с Совбеза РФ отечественные инвесторы могут проявлять нерешительность. Геополитические страхи подтолкнули российские акции к коррекции", - считает аналитик.

В США накануне индексы акций выросли на 0,7-1,1% во главе с Dow Jones благодаря сильным отчетам ряда компаний, а также заявлениям президента Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэля Бостика, в которых трейдеры увидели "голубиные" сигналы.

Бостик, не имеющий права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2023 году, заявил в ходе пресс-брифинга в четверг, что он поддержал бы повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 25 базисных пунктов (б.п.) на мартовском заседании. Он отметил, что Федрезерву, по его мнению, следует действовать осторожно, с учетом отложенного эффекта ужесточения политики, который может проявиться в скором времени.

На вопрос о том, когда ФРС остановит цикл повышения ставки, Бостик ответил, что соответствующая для этого ситуация может сложиться к середине-концу лета текущего года, сообщило агентство Bloomberg.

В Азии в пятницу также преобладает рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).

Безработица в Японии в январе неожиданно снизилась до 2,4% - минимального уровня с февраля 2020 года, по сравнению с 2,5% месяцем ранее и 2,8% годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи страны. Эксперты в среднем ожидали сохранения показателя на декабрьском уровне, по данным Trading Economics.

Важным событием для рынков КНР и Гонконга станет Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), очередная сессия которого стартует 5 марта. Эксперты ждут от ВСНП новых мер поддержки экономики, отмечает агентство Bloomberg.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу слабо проседают с двухнедельных максимумов, неделя завершается в "плюсе". Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $84,55 за баррель (-0,2% и +0,5% в четверг), апрельская цена WTI - $77,97 за баррель (-0,2% и +0,6% накануне).

Контракты на Brent и WTI завершают неделю ростом благодаря оптимизму, вызванному сигналами восстановления активности в Китае, который перевешивает опасения трейдеров, связанные с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики в США.

Устойчивость американской экономики и, в частности рынка труда, оставляет Федеральной резервной системе (ФРС) пространство для маневра в плане дальнейшего подъема ставки, и это поддерживает доллар США, что в свою очередь, является отрицательным фактором для сырьевых рынков.

Помимо этих двух факторов, трейдеры пытаются оценить динамику российского экспорта нефти, который пока остается более устойчивым, чем ожидалось, в условиях введенных в отношении РФ санкций, отмечает агентство Bloomberg.