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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

Бывший топ-менеджер "Азбуки вкуса" стал коммерческим директором "Яндекс Лавки"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Коммерческим директором "Яндекс Лавки" назначен Георгий Михайлов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сервиса.

Михайлов сосредоточится на работе с ассортиментом и с поставщиками, разработке новых услуг и товарных категорией и развитии собственной торговой марки "Лавки".

До прихода в "Яндекс Лавку" он работал в команде менеджмента X5 Retail Group. Михайлов течение 15 лет занимал различные позиции в "Азбуке вкуса", в 2016 году стал вице-президентом по IT и инновациям, с 2019 года и до ухода из компании в 2022 году занимал пост вице-президента.

"Яндекс Лавка" - один из фудтех-сервисов "Яндекса". Сервис доставляет продукты и товары для дома в короткие сроки, работая в ряде городов, в том числе Москве, Петербурге, Новосибирске и Казани. Количество дарксторов превышает 450.

Яндекс Лавка Азбука вкуса Георгий Михайлов X5 Retail Group
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