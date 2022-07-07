Бывший гендиректор "Яндекс Лавки" Илья Красильщик объявлен в розыск

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - МВД РФ объявило в розыск экс-гендиректора "Яндекс Лавки" Илью Красильщика.

Карточка с данными медиаменеджера появилась в базе розыска министерства.

Как сообщалось в конце апреля, Следственный комитет возбудил в отношении экс-издателя Медузы (признано в РФ СМИ-иноагентом) и экс-гендиректора "Яндекс Лавки" Красильщика уголовное дело о распространении ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что уголовное дело в отношении Красильщика было возбуждено 20 апреля на основании материалов Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) столичного главка МВД.

Красильщик подозревается по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Наказание по данной статье предусматривает как штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн, исправительные или принудительные работы, так и лишением свободы на срок до 3 лет.

"Правоохранители считают, что Красильщик разместил на своей странице в инстаграме (информационный ресурс запрещенной в РФ организации) фейковую информацию об использовании российских военных для убийства мирного населения в ходе проведения спецоперации в Украине", - сказал собеседник агентства.

С должности руководителя "Яндекс.Лавки" Красильщик ушел в ноябре 2021 года, но продолжил работу в "Яндексе". В апреле Красильщик заявил в своем телеграм-канале, что уходит из компании.

В 2022 году журналист покинул РФ.