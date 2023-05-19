МТС увеличила чистую квартальную прибыль в 3,3 раза до 12,7 млрд рублей

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" по итогам I квартала 2023 года увеличило чистую прибыль в 3,3 раза в годовом исчислении - до 12,7 млрд рублей.

Выручка компании в отчетный период выросла на 5,8% - до 139,6 млрд рублей.

Скорректированная OIBDA группы в отчетном периоде составила 57,7 млрд рублей, что на 2,4% выше, чем годом ранее. Рентабельность скорр. OIBDA составила 41,4% против 42,7% годом ранее.

Результаты группы оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Накануне опрошенные аналитики ожидали роста выручки МТС на 4,08% - до 137,4 млрд рублей. OIBDA ожидалась в размере 57,1 млрд рублей, что предполагало рост на 1,2%.

В России выручка МТС составила 137,5 млрд рублей, показав рост также на 5,8% год к году.

Позитивный эффект на выручку МТС оказал рост доходов в сегментах финтех, рекламных технологиях (AdTech), телекоме и медиа. Ограничивающим фактором продолжает оставаться падение продаж телефонов и аксессуаров.

Так, выручка от услуг связи в России увеличилась на 3,6% - до 104 млрд рублей.

Сегмент AdTech (ранее МТС его отдельно не выделяла - ИФ) показал рост выручки на 39,3% - до 7,3 млрд рублей - на фоне увеличения клиентской базы и развития новых сервисов и технологий.

Выручка вертикали финтех поднялась на 29,4% - до 19,3 млрд рублей. В частности, доходы МТС-банка увеличились на 30% - до 18,9 млрд рублей - за счет роста кредитного портфеля и комиссионных доходов. Розничный кредитный портфель по итогам I квартала 2023 года составил 270 млрд рублей.

Продажи телефонов и аксессуаров сократились на 23,2% - до 10,6 млрд рублей. При этом количество салонов продаж за год стало меньше на 6,6%, снизившись до 5 196.

Вклад в OIBDA МТС также обеспечили сегменты финтех, телеком и медиа.

Абонентская база МТС в России незначительно снизилась - до 79,8 млн абонентов на конец I квартала. При этом количество экосистемных клиентов МТС (используют 2 и более сервиса и услуг) достигло 13,9 млн, увеличившись на 26,7% год к году.

CAPEX МТС по итогам I квартала сократился на 53,5% - до 17,4 млрд рублей; снижение показателя обусловлено массовыми закупками оборудования в первом полугодии 2022 года. В отчетном периоде CAPEX был направлен в основном на развитие цифровой экосистемы и сети.

Чистый долг МТС на конец I квартала составил 379,1 млрд рублей, показатель снизился на 12,1%. Общий долг - 463,1 млрд рублей.

FCF без учета банка равнялся 20,6 млрд рублей, операционный денежный поток - 28,3 млрд рублей.