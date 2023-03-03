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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

МТС-банк в 2022 году снизил чистую прибыль на 37% до 3,15 млрд рублей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - МТС-банк в 2022 году сократил чистую прибыль на 37%, до 3,15 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы МТС по МСФО.

Выручка банка по итогам прошлого года выросла на 38% и составила 67,1 млрд рублей.

Количество клиентов банка за прошлый год увеличилось на 19,4% и достигло 3,5 млн человек.

На прошлой неделе МТС-банк вошел в санкционные списки США и Великобритании. МТС в настоящее время не может оценить потенциальное влияние ограничительных мер, менеджмент принимает необходимые меры для смягчения негативных последствий, говорится в релизе группы.

МТС-банк по итогам 2021 года занимал 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

МТС-банк
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