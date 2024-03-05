МТС банк в 2023 году увеличил чистую прибыль почти в четыре раза

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - МТС банк в 2023 году увеличил чистую прибыль в 3,8 раза, до 12,5 млрд рублей, следует из отчетности по МСФО его акционера - компании "МТС".

Розничный кредитный портфель банка в прошлом году вырос на треть, до 339 млрд рублей. Выручка увеличилась на 36%, составив 91 млрд рублей.

Клиентская база банка на конец 2023 года составляла 3,8 млн человек.

"В рамках своей стратегии "МТС Финтех" стремится продолжать активный рост, оставаясь одним из ключевых драйверов экосистемы и создавая лучшие цифровые сервисы на рынке розничных финансовых услуг. При этом мы развиваем банк как самостоятельный и инвестиционно привлекательный бизнес, соответствующий лучшим практикам корпоративного управления", - заявил президент и председатель правления группы "МТС" Вячеслав Николаев, чьи слова приводятся в сообщении банка. МТС-банк отвечает за Финтех вертикаль в экосистеме "МТС".

МТС банк по итогам 2023 года занимал 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Банк принадлежит телеком-компании "МТС", 42,085% которой владеет АФК "Система".

По данным источника "Интерфакса", знакомого с планами банка, кредитная организация ведет техническую подготовку к потенциальному первичному размещению акций (IPO).

Точные сроки и размер потенциального размещения будут зависеть от ситуации на рынке и решения МТС. Если решение о сделке будет принято, размещение будет проходить в формате cash in через выпуск новых акций, МТС продавать акции не будет, говорил ранее источник "Интерфакса".