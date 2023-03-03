Ставки по ипотеке в США растут четвертую неделю подряд

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США продолжили расти на этой неделе, обновив максимум с ноября прошлого года, пишет MarketWatch.

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам поднялась до 6,65% годовых по сравнению с 6,5% неделей ранее, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Показатель растет четыре недели кряду.

"Снижение ставок по ипотеке в январе вернуло покупателей на рынок, - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Теперь ставки снова растут, доступность жилья снижается, и это ограничивает активность потенциальных покупателей, особенно тех, у кого уже есть ипотека, взятая под вдвое меньший процент".

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Цены на дома в американских городах за четыре недели по 26 февраля снизились на 0,6% в годовом выражении, по данным брокера рынка недвижимости Redfin Corp. Снижение зафиксировано впервые за все время подсчета показателя, то есть с 2015 года.