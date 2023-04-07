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Ставки по ипотеке в США упали до минимума за два месяца

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США упали по итогам четвертой недели подряд и теперь находятся на минимуме за восемь недель, пишет MarketWatch.

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на этой неделе опустилась до 6,28% годовых по сравнению с 6,32% неделей ранее, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Годом ранее она составляла 4,72%.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются в настоящее время в среднем под 5,64% годовых против 5,56% неделей ранее и 3,91% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

"Ставки по ипотеке продолжают снижаться в преддверии традиционно активного весеннего сезона покупок жилья, - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - К сожалению, покупатели сталкиваются с рядом сложностей, включая нехватку предложения на рынке".

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая в свою очередь чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системой и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries в пятницу находится в районе 3,279% годовых по сравнению с 3,307% накануне.

США Freddie Mac Сэм Хатер
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