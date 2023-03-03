"АвтоВАЗ" в 2023 году хочет выпустить до 100 тыс. Vesta, начать ее продажи к маю

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Объем производства Lada Vesta на тольяттинском заводе "АвтоВАЗа" в текущем году может составить до 100 тысяч штук в зависимости от состояния рынка; продажи автомобиля планируется начать в мае, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.

Основной завод автопроизводителя в пятницу начал выпуск моделей Vesta, производство которых до весны 2022 г. велось на ижевском предприятии (ООО "Лада Ижевск").

"Наращивая выпуск с летних месяцев, когда уже будет большая линейка модификаций Vesta, мы планируем выйти (на объем производства - ИФ) до 100 тысяч автомобилей по этому году. При соответствующем рынке. Это важная оговорка, потому что работать на склад мы не будем: это невыгодно и ухудшает финансовую модель. Кризис перепроизводства хуже, чем простой", - сказал Соколов журналистам.

Он отметил, что компания планирует, "начиная с майских месяцев, когда, в том числе будет уже и модификация 16-клапанного двигателя с июня, включить на полную производственную мощность первую линию". На ней же автопроизводитель осенью планирует начать выпуск Lada Largus.

По словам Соколова, "АвтоВАЗ" в прошлом году инвестировал в модернизацию первой линии собственные и привлеченные средства, чтобы обеспечить ее выход на темп 60 автомобилей в час.

"Эта линия достаточно гибкая. Она может производить определенное количество Vesta, определенное - Largus. В зависимости от рынка. Максимальное количество Vesta, которое может производится на этом конвейере - 40 в час. Соответственно, 20 штук в час может производиться Largus", - уточнил Соколов.

Он отметил, что Vesta не выпускалась около года, поэтому в компании "готовы работать буквально день и ночь, чтобы насытить рынок".

Продажи модели должны начаться в мае, когда будут сформированы стоки у завода и дилеров. "Необходимо как минимум два месяца, чтобы во все наши дилерские центры, а их более 300, обеспечить хотя бы по несколько экземпляров автомобилей Vesta. Рассчитываем, что уже с мая начнутся продажи", - сказал глава "АвтоВАЗа".

Соответственно, через два месяца компания намерена определить рекомендованную розничную цену машины. На это, по словам топ-менеджера, в частности, влияет общая ситуация с сокращением спроса, а также ослабление курса рубля. Последнее увеличивает себестоимость Lada, в производстве которых, несмотря на высокую локализацию некоторых моделей, продолжают использоваться импортные компоненты.

"Локализация, как мы понимаем, все-таки тоже требует инвестиций. Эти инвестиции должны окупаться, на них необходимо брать кредиты. И порой локализованные компоненты стоят дороже, чем их импортные аналоги - это не секрет, это реалии нашей жизни. Но при этом именно этот путь обеспечивает достижение технологического суверенитета", - заявил журналистам глава "АвтоВАЗа".

Lada Vesta

Пресс-служба компании в пятницу сообщала, что выпускаемые с сегодняшнего дня модели Vesta штатно оснащаются двумя фронтальными подушками безопасности, системой ABS, светодиодной оптикой (фары, противотуманные огни, задние фонари), обогревом ветрового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционером, парктроником, мультимедийной системой с управлением на руле и на семидюймовом сенсорном экране, 17-дюймовыми легкосплавными дисками колёс и др.

В своем пресс-релизе "АвтоВАЗ" подчеркнул, что Vesta - высоколокализованный автомобиль: его двигатель, коробка передач, кузов, детали шасси, кресла и другие элементы интерьера производятся в России. По данным компании, уровень локализации модели в рамках постановления №719 превышает 4,5 тыс. баллов, что "далеко опережает подавляющее большинство новых легковых автомобилей, сборка которых была организована в России в последний год".

"АвтоВАЗ" быстро восстанавливается после ухода зарубежных партнеров и взял курс на ускоренное импортозамещение своей компонентной базы. Только за прошлый год были найдены отечественные поставщики на 200 с лишним комплектующих и материалов", - цитировала пресс-служба автопроизводителя Дениса Мантурова - вице-премьера РФ, главу Минпромторга и председателя совета директоров АО "АвтоВАЗ".