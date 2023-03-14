"АвтоВАЗ" намерен минимизировать долговую нагрузку в рамках стратегии развития до 2030 г.

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Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Приоритетными направлениями стратегии развития "АвтоВАЗа" до 2030 года стали доминирующее положение на российском авторынке, рост экспорта, расширение продуктовой линейки, а также импортозамещение и погашение значительных кредитных обязательств, взятых на себя компанией в период участия французского автоконцерна Renault в ее управлении.

Как сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа", основные направления обновленной стратегии развития компании до 2030 г. были утверждены на заседании совета директоров. Финализировать документ планируется в конце 2023 г.

"Наша главная цель в работе над "Стратегией развития - 2030" - это максимально возможная в текущих условиях реалистичность документа. Сегодня перед "АвтоВАЗом" стоят самые сложные вызовы за всю историю компании, и мы четко осознаем свою ответственность перед коллективом, клиентами, партнерами и акционерами за успешное продолжение работы наших производственных площадок", - цитирует пресс-служба "АвтоВАЗа" президента компании Максима Соколова.

Он добавил, что для точного следования основным направлениям стратегии компания рассчитывает на продолжение государственных и региональных отраслевых программ поддержки.

"АвтоВАЗ" в ближайшие годы намерен предпринимать меры по пяти основным направлениям. В частности, компания планирует занимать доминирующее положение на внутреннем рынке; развивать экспортные продажи и увеличивать число рынков присутствия Lada с помощью локальных и глобальных партнеров; достигнуть технологического суверенитета, в первую очередь по критически важным технологиям и компонентам; расширить продуктовую линейку, в том числе за счет развития собственных платформ.

Кроме того, "АвтоВАЗ" намерен обеспечить "сохранение рентабельности бизнеса и достижение финансовой устойчивости, в том числе за счет погашения значительных кредитных обязательств, выданных в период управления компанией иностранным акционером - альянсом Renault-Nissan". В пресс-службе отечественного концерна не уточнили целевых показателей по долгу, но отметили, что речь идет о "минимизации долговой нагрузки до комфортных значений". Соколов в январе говорил журналистам, что общая задолженность "АвтоВАЗа" перед кредиторами в 2022 г. выросла с примерно 100 млрд руб. до 120 млрд руб. Согласно отчетности "АвтоВАЗа" по РСБУ за 2022 г., совокупный долг компании превысил 180 млрд руб. (-4% г/г).

Стратегия развития "АвтоВАЗа" до 2030 г. синхронизирована с утвержденной правительством в декабре государственной стратегией российского автопрома. В основе господхода к отрасли лежат принципы удовлетворения российского рынка высоколокализованными автомобилями (с локализацией 80% и выше), обеспечение технологического суверенитета, рост доли автомобильной промышленности в ВВП страны, а также повышение конкурентоспособности российской продукции на мировом рынке и развитие экспорта.

Как сообщалось, продажи Lada в РФ в 2022 г. упали на 46,2%, до 188,6 тыс. шт. В целом рынок легковых автомобилей и LCV в РФ, который покинули многие европейские и азиатские игроки, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2022 г. рухнул на 58,8%, до 687,4 тыс. единиц. Рыночная доля "АвтоВАЗа" выросла на 6,4 п.п., до 27,4%.

Тольяттинский завод компании сейчас выпускает версии Lada Granta (производство было перезапущено в июне 2022 г.), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 г.) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 г.) Также в начале марта 2023 г. там стартовал серийный выпуск Lada Vesta нового поколения, производство которой было перенесено в Тольятти из Ижевска.

На ижевской площадке компании к концу года планируется запустить опытное производство e-Largus. Как сообщалось, ООО "Лада Ижевск", прекратив выпуск Vesta прошлой весной, снизило выручку по РСБУ за 2022 г. в 3,3 раза (с 10,4 до 3,1 млрд руб.) и получило рекордный чистый убыток в размере более 3,6 млрд руб.

Во второй половине 2023 г. "АвтоВАЗ" планирует начать выпуск автомобилей под брендом Lada в сегментах С и D на площадке бывшего петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"). Производственный план на 2023 г. составляет 401,6 тыс. автомобилей.

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".