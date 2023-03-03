"АвтоВАЗ" запустил производство Lada Vesta в Тольятти

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Завод "АвтоВАЗа" в Тольятти начал выпуск моделей Lada Vesta, производство которых ранее велось на ижевской площадке компании.

Производство было запущено при участии вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, президента АО "АвтоВАЗ" Максима Соколова и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Vesta нового поколения – флагман модельного ряда Lada, который уже в мае вновь появится в салонах всех наших дилеров и по праву займет лидирующие позиции на российском автомобильном рынке", - цитирует Соколова пресс-служба "АвтоВАЗа".

Автомобиль штатно оснащается двумя фронтальными подушками безопасности, системой ABS. На него установлены светодиодная оптика (фары, противотуманные огни, задние фонари), обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционер, парктроник, мультимедийная система с управлением на руле и на семидюймовом сенсорном экране, 17-дюймовые легкосплавные диски колёс и др.

"АвтоВАЗ" быстро восстанавливается после ухода зарубежных партнеров и взял курс на ускоренное импортозамещение своей компонентной базы. Только за прошлый год были найдены отечественные поставщики на 200 с лишним комплектующих и материалов", - цитирует Мантурова пресс-служба автопроизводителя.

"АвтоВАЗ" в своем пресс-релизе подчёркивает, что Vesta – высоколокализованный автомобиль. Его двигатель, коробка передач, кузов, детали шасси, кресла и другие элементы интерьера производятся в России. По данным компании, уровень локализации модели в рамках постановления №719 превышает 4,5 тыс. баллов. Отмечается, что это "далеко опережает подавляющее большинство новых легковых автомобилей, сборка которых была организована в России в последний год".

Как сообщалось, продажи Lada в РФ в январе-феврале 2023 года подросли на 1,2%, до 40 905 шт. Рост был обусловлен, в частности, "низкой базой" прошлого года.

Тольяттинский завод "АвтоВАЗа", помимо запущенной в пятницу Vesta, сейчас выпускает версии Lada Granta (производство было перезапущено в июне 2022 г.), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 г.) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 г.)

На ижевской площадке на конец года запланировано опытное производство e-Largus.

Кроме того, во второй половине 2023 года "АвтоВАЗ" планирует начать выпуск автомобилей под брендом Lada в сегментах С и D на площадке бывшего петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус").

Производственный план компании на 2023 г. составляет 401,6 тыс. автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи "АвтоВАЗа" в 2022 г. упали на 46,2%, до 188,645 тыс. шт. Наиболее существенный вклад в их снижение внесла Vesta, реализация которой за год обвалилась в 3,9 раза (на 74,3%), до 29,206 тыс. шт.

Ижевский завод "АвтоВАЗа" (ООО "Лада Ижевск"), прекративший выпуск моделей Vesta прошлой весной, снизил выручку по РСБУ в 2022 г. в 3,3 раза (с 10,4 до 3,1 млрд руб.) и получил рекордный чистый убыток в размере более 3,6 млрд руб.

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".