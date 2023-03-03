В Евросоюзе сообщили о значительном сокращении торговли с Россией

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Торговля между Европейским союзом и Россией значительно сократилась с начала военной операции на Украине, особенно заметно - в последние месяцы, сообщило статистическое управление ЕС (Eurostat) в пятницу.

Согласно статданным, доля России в импорте ЕС упала до 4,3% с 9,5% в период с февраля по декабрь 2022 года. За тот же период доля России в экспорте ЕС снизилась до 2% с 4%.

Дефицит ЕС в торговле с РФ достиг пика в 18,2 млрд евро в марте 2022 года, а затем постепенно снизился до 6 млрд евро в декабре 2022 года. Стоимость импорта из России за этот период упала на 53% - до 10,3 млрд евро с 21,8 млрд евро.

Eurostat отмечает, что "по мере постепенного замещения России другими торговыми партнерами ее доля в импорте ЕС снизилась по шести ключевым товарам". В том числе наибольшее падение было зафиксировано по углю (до 22% в 2022 году с 45% годом ранее), природному газу (до 21% с 36%), удобрениям (до 22% с 29%), чугуну и стали (до 10% с 16%).