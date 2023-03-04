Годовой план производства белорусско-китайских Geely увеличен до 60 тыс. автомобилей

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу перед белорусско-китайским СП "БелДжи" выйти в 2023 г. на производство до 60 тыс. автомобилей марки Geely, сообщил в субботу первый вице-премьер республики Николай Снопков.

"С Geely все будет хорошо. Договоренность железная есть о том, что мы будем производить 37 тыс.", - сообщил первый вице-премьер в эфире гостелеканала "Беларусь 1", комментируя итоги визита Лукашенко в Китай. Он добавил, что "в конце апреля определятся по бизнес-ситуации на внутреннем и российском рынке. Мы все видим, в принципе, что ситуация позитивная. Соответственно президентом поставлена задача в этом году выйти на производство до 60 тыс. автомобилей Geely".

Снопков также сообщил, что между Белоруссией и Китаем принят "ряд договоренностей о развитии, во-первых, локализации Geely с тем, чтобы мы здесь производили как можно больше технологических процессов. Сегодня эта договоренность по сварке, покраске. Через некоторое время (договоренность, которая уже есть) и реализация штамповки".

"Рынок Беларуси ждет вначале сборка крупноузловая. А затем локализация углубленная, производство электромобилей пикапов, электромобилей бюджетных, таких городских мини. Электрогрузовики небольшой тоннажностью, что очень востребовано на рынке и Российской Федерации, и Республики Беларусь", - добавил он.

По словам первого вице-премьера, помимо действующего СП "БелДжи", "контракт подписан с одним из китайских автопроизводителей. "Причем без европейских акций, чисто китайские. Эти автомобили высшего уровня", - подчеркнул он.

Как ранее сообщал генеральный директор "БелДжи" Геннадий Свидерский, в 2022 г. было выпущено около 25 тыс. легковых автомобилей Geely. Он также озвучивал предварительный план по выпуску в 2023 году 35 тыс. авто.