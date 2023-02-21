Белорусско-китайское "БелДжи" в 2022 году сократило выпуск автомобилей Geely на 17%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Белорусско-китайское совместное предприятие "БелДжи" в 2022 году выпустило около 25 тысяч легковых автомобилей Geely, что на 17% меньше, чем в 2021 году.

"Мы за 2022 год произвели 24 833 автомобиля. Это меньше, чем в 2021 году, когда было выпущено 30 000 авто. Все это влияние перенастроек, которые в течение года нужно было проводить. Мы с этими задачами в полной мере справились только в четвертом квартале", - сообщил на пресс-конференции гендиректор СЗАО "БелДжи" Геннадий Свидерский.

По его словам, прошлый год для предприятия "был непростым, он характеризовался изменением логистических цепочек".

Принимавший участие в пресс-конференции директор "БАА-Консалт" (консалтинговая компания при Белорусской автомобильной ассоциации) Дмитрий Ярота сообщил, что продажи новых легковых автомобилей в Белоруссии в прошлом году упали на 63,2%, до 17 234, в том числе продано 14 843 легковых автомобилей и 2391 легкий коммерческий.

По его данным, продажи новых Geely в 2022 году составили 4355 единиц, Lada - 3782, Kia - 1462, GAZ - 1271, Volkswagen - 1265, Renault - 1078, Hyundai - 883, Nissan - 721, UAZ - 551, Audi - 351.

Ранее вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщал, что во втором и третьем квартале 2022 года СП "БелДжи" столкнулось с дефицитом машинокомплектов в связи с тем, что китайская компания, "испытывая санкционное давление извне, приостановила поставки в адрес нашего завода". С сентября регулярные поставки машинокомплектов возобновились.

В 2023 году завод намерен увеличить производство автомобилей Geely до 35 тысяч.

СЗАО "БелДжи" создано в декабре 2011 года. В ноябре 2017 года компания ввела в эксплуатацию в Минской области CKD-завод (мелкоузловая сборка) полного цикла. Производственная мощность составляет до 60 тысяч автомобилей в год с возможностью дальнейшего расширения. ОАО "БелАЗ" владеет 58,162% акций компании, китайская Zhejiang Jirun Automobile Co. Ltd. (входит в Zhejiang Geely Holding Group) - 36,092%.