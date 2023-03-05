АФК "Система" не будет покупать 47,7% ритейлера Melon Fashion Group

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" не будет приобретать 47,7% ритейлера Melon Fashion Group, владеющего брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela.

Шведская Eastnine, выступающая одним из совладельцев MFG, уведомила о расторжении сделки.

В свою очередь АФК сообщила, что сделка, ранее заключенная с Eastnine, East Capital Holding AB и группой частных инвесторов, расторгнута по обоюдному решению сторон.

Обязывающее соглашение по сделке было подписано в октябре, ее сумма должна была составить 15,8 млрд рублей.

30 декабря Eastnine сообщала, что разрешение на сделку получено от российских ФАС и правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями, тогда же шведская компания рассчитывала закрыть ее в I квартале 2023 года.

Однако на сегодняшний день остальные условия сделки не выполнены, при этом Eastnine и "Система" считают, что их не удастся достичь, объяснила шведская компания в своем релизе.

Eastnine, которая владеет около 36% MFG, продолжает искать возможности по выходу из актива и находится в диалоге с потенциальными покупателями.

Melon Fashion Group основана в 2005 году, под управлением группы находится 845 магазинов в 181 городе России и странах СНГ (Казахстан, Армения и Белоруссия).