Что случилось этой ночью: понедельник, 6 марта

Отказ АФК "Системы" от покупки доли в Melon Fashion Group, пожар в цехе завода в подмосковном Видном, критика предложения о тестировании политиков США старше 75 лет

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- АФК "Система" не будет покупать 47,7% ритейлера Melon Fashion Group. Обязывающее соглашение по сделке было подписано в октябре, ее сумма должна была составить 15,8 млрд рублей.

- В цехе коксогазового завода в подмосковном Видном ликвидировали пожар. Предприятие входит в группу "Мечел". Возгорание произошло на разделительной колонне в отделении улавливания, пострадавших нет.

- Жена Байдена раскритиковала идею теста на умственные способности политиков старше 75 лет. Первая леди США заявила, что "это смешно". Она добавила, что не обсуждала с Байденом его готовность пройти такой тест.

- В Белоруссии сообщили о 17-тысячной группировке ВСУ, расположенной у границы с Украиной. Погранкомитет страны отметил, что Киев продолжает возводить новые фортификационные и инженерные сооружения в Ровненской области.

- Партия Реформ победила на парламентских выборах в Эстонии. Организация активно выступает в поддержку Украины и является инициатором ряда санкционных антироссийских мер Европейского союза.