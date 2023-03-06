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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:12

"Вымпелком" инвестировал в разработчика аудиобейджей Voca-Tech

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" приобрело миноритарную долю в казахстанском ТОО "Dybys Tech", владеющем стартапом "Voca-Tech" (разработчик решений для цифрового управления качеством работы сотрудников), говорится в сообщении российского оператора.

Компания не уточняет размер приобретенной доли и сумму сделки. По данным газеты "Коммерсантъ", речь идет о покупке 20% в стартапе. Источник издания в одном из венчурных фондов сказал, что в рамках сделки актив мог быть оценен по мультипликатору 6-10 выручек за 2022 год. "Исходя из выручки "Вока-Тех" за 2021 год (62,2 млн рублей), приобретенная "Вымпелкомом" доля могла стоить 74,6-124,4 млн рублей", - сказал он.

Как говорится в сообщении "Вымпелкома", Voca-Tech создал систему автоматизированного контроля, которая при помощи аудиобейджа фиксирует голос сотрудника для последующей аналитики, улучшения клиентского сервиса и роста продаж. На аудиобейдже указаны ФИО и должность сотрудника, а также есть предупреждение о том, что ведется запись разговоров. Решение работает с большинством поставщиков систем Speech-to-text, им пользуется уже более 50 крупных компаний.

"Решения Voca-Tech расширяют продуктовый портфель "Билайн.бизнес" в области ASR (Automatic Speech Recognition), а ряд корпоративных клиентов уже используют продукты стартапа для улучшения своего сервиса. Кроме того, разработки Voca-Tech позволяют удовлетворять требования государственных учреждений, заинтересованных повышении качества работы с населением", - говорится в пресс-релизе.

Вымпелком Voca-Tech Казахстан
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