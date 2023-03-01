В VEON назвали "необоснованными слухами" перепродажу "Вымпелкома" после закрытия сделки MBO

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Разговоры о том, что топ-менеджмент "Вымпелкома" является лишь промежуточным звеном сделки по продаже российского актива VEON, а не конечным приобретателем актива, не имеют под собой оснований, заявил CEO телекоммуникационного холдинга VEON Каан Терзиоглу.

VEON заключил соглашение о продаже "Вымпелкома" местным управленцам во главе с гендиректором российской компании Александром Торбаховым в конце ноября 2022 года. В СМИ появлялась информация, что management buyout - лишь временное решение, среди потенциальных претендентов на актив назывались, в частности, МТС, Сбербанк, "Газпром-медиа холдинг" и "Газпром".

"Это необоснованные слухи. Там есть команда менеджеров, которые знают, что делают, которые горды тем, какую компанию строят", - заявил Терзиоглу "Интерфаксу" в кулуарах выставки MWC 2023.

В начале февраля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешила сделку по продаже "Вымпелкома" менеджменту, обусловив согласие выкупом компанией не менее 90% еврооблигаций VEON у российских инвесторов. После этого инвесткомпания "Алор" предложила российским держателям евробондов VEON их выкуп или обмен на новые облигации "Вымпелкома".

Запуск этой процедуры пока не повлиял на оценку сроков закрытия сделки по продаже "Вымпелкома" топ-менеджменту. Изначально в качестве дедлайна заявлялось 1 июня, Терзиоглу в беседе с "Интерфаксом" отметил, что не видит предпосылок к корректировке графика: закрытие сделки состоится до этой даты.