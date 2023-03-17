HSBC отдельным менеджерам сократит зарплаты на 25%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - HSBC Holdings Plc сокращает на четверть базовую часть вознаграждения, предлагаемого при повышении некоторым сотрудникам инвестиционно-банковского направления, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Британский банк принял такое решение в преддверии возможной отмены законодательных ограничений на размер бонусов.

Новым управляющим директорам в ряде регионов теперь предлагают заработную плату на уровне 225 тысяч фунтов ($273 тысячи) в год. Сотрудники, уже занимающие эту должность, получают в среднем 300 тысячи фунтов. Банк также планирует пересмотреть модели вознаграждения исполнительных директоров.

В данный момент переменная часть вознаграждения "лиц, несущих существенные риски", не может превышать оклад более чем в два раза. Это правило было введено почти десять лет назад, когда Великобритания все еще была членом ЕС. Однако исследования Банка Англии показали, что подобные ограничения заставляют банки не сокращать общий размер вознаграждения, а менять его структуру.

Планируемая властями отмена ограничений приведет к тому, что премиям будет уделяться повышенное внимание, ожидает HSBC. Реформа позволит банкам увеличить долю вознаграждения, зависящего от результатов деятельности сотрудников, отмечает Bloomberg.

В 2023 году общий размер премий в HSBC сократился примерно на 4% - до $3,36 млрд на фоне снижения доходов по всему миру.