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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Банк Англии больше не ждет рецессии в стране в 2023 году

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Банк Англии по итогам майского заседания улучшил прогнозы для экономики Великобритании и теперь полагает, что страна сумеет избежать рецессии.

Регулятор ожидает, что экономика страны в 2023 году зафиксирует рост на 0,25%, тогда как в феврале ожидалось снижение на 0,5%. В 2024 году ожидается рост на 0,75% (ранее прогнозировалось снижение на 0,25%).

Инфляция, как ожидается, по итогам 2023 года составит 5,1%, а к концу 2024 года замедлится до 2,3%. На конец первого квартала 2023 года показатель составлял 10,2%.

"Темпы ослабления внутреннего инфляционного давления будут зависеть от траектории экономики, включая последствия существенных повышений процентной ставки", - говорится в прогнозе Банка Англии. Также регулятор отметил высокий уровень неопределенности в мировой экономике.

Безработица в Великобритании, согласно новому прогнозу, будет составлять 3,75% в конце текущего года, тогда как ранее прогнозировалось, что показатель составит 4,25%. Прогноз на конец 2024 года был пересмотрен до 4% с 4,75%, на конец 2025 года - до 4,5% с 5,25%.

На майском заседании Банк Англии ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5% годовых. Ставка была поднята по итогам двенадцатого заседания подряд и обновила максимум с 2008 года.

Банк Англии Великобритания
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