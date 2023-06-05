РКН составил протокол на "Ростелеком" за фильм с поцелуем двух мужчин

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Смольнинский суд Петербурга зарегистрировал административное дело в отношении ПАО "Ростелеком" о распространении среди несовершеннолетних фильма, демонстрирующего нетрадиционные сексуальные отношения, сообщила пресс-служба судов города. Материалы переданы судье, к производству пока не приняты.

Управление Роскомнадзора составило в отношении телеком-оператора протокол по ч.2 ст.6.21.2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения с использованием интернета) после обнаружения на аудиовизуальном сервисе Wink фильма с "целующимися в сексуальном контексте мужчинами".

Также в материалах дела говорится, что на аудиовизуальном сервисе "Wink" "установлен факт распространения художественных фильмов со знаком информационной продукции "16+", содержащих демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношение и (или) предпочтений, а именно: х/ф "Бриджит Джонс: Грани разумного", х/ф "Как живой", х/ф "Проклятие Чаки", х/ф "Английский цирюльник"".

В "Ростелекоме" уведомили РКН, что с 1 марта не являются владельцем сервиса Wink. Однако в РКН изучили пользовательское соглашение, уведомление об уступке прав и обязанностей и решили, что "Ростелеком" несет ответственность только за распространение среди несовершеннолетних фильма "Как живой" (16+) с поцелуем двух мужчин. Материалы переданы судье, к производству пока не приняты.