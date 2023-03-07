Решетников отметил продолжение восстановления экономики страны в 2023 году

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российская экономика в январе 2023 года продолжила восстанавливаться, отмечался рост (с исключением сезонного фактора) ВВП, промышленности, грузооборота, строительства, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с профильными комитетами Госдумы в преддверии ежегодного доклада правительства.

"По итогам прошлого года ВВП РФ снизился на 2,1%. Данные за январь показывают, что экономика по сравнению с декабрем с очищенной сезонностью продолжает восстанавливаться (январь к декабрю рост на 0,2% с очисткой от сезонности - ИФ)", - сказал министр.

"Улучшалась ситуация в январе в промышленности (рост в январе на 0,2% с исключением сезонности - ИФ) за счет обрабатывающих производств. Развитие транспортно-логистических коридоров помогло сохранить позитивную динамику по грузообороту (рост на 3,4% с исключением сезонного фактора - ИФ). Продолжает расти строительный сектор (рост на 0,3% с исключением сезонности- ИФ). Ситуация на рынке труда стабильная - в январе очередной исторический минимум в 3,6%. Восстанавливается потребительский спрос - по итогам января мы это видим. Все это сопровождается замедлением инфляции: мы ожидаем в ближайшие недели достаточно существенного замедления (инфляции - ИФ) год к году - исходя из того, что было в прошлом году", - заявил Решетников.

Первоочередной задачей он назвал переориентацию рынков сбыта. "Важно наращивать торговлю со странами, где созданы емкие рынки (Азия, страны Черного моря, ЕАЭС) и где видим возможности для развития партнерства (страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки)", - сказал он.

"Инструменты для этого есть. Благодаря соглашениям о свободной торговле со странами СНГ и Азии для нас открыт рынок в 300 млн человек. А по итогам переговоров с Ираном, ОАЭ и Индонезией дополнительно сформируется рынок еще в несколько сотен миллионов человек", - сказал министр.

Глава Минэкономразвития в очередной раз заявил о безальтернативности Всемирной торговой организации.

"Продолжим продвигать свои интересы в ВТО. Институт остается безальтернативным механизмом для цивилизованного развития торговли", - сказал министр.

Еще одним стратегическим приоритетом он назвал привлечение инвестиций.

"Чтобы снизить риски для бизнеса, наращиваем роль государства как "инвестора последней инстанции", - отметил Решетников.

По его словам, в частности перезапущен механизм СЗПК, работает фабрика проектного финансирования.

Министр также заявил, что для реализации крупных инфраструктурных проектов, продолжается использование средств ФНБ, которые пошли в том числе на расширение Восточного полигона РЖД.