Опрошенные ЦБ аналитики ждут снижения ВВП РФ в 2023 году на 1,1% при инфляции в 6%

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Инфляция в России в 2023 году может составить 6%, а ВВП может снизиться на 1,1%, считают аналитики, опрошенные Банком России в ходе ежемесячного исследование (опрос проводился 2-6 марта).

По сравнению с опросом в феврале прогноз по снижению ВВП улучшился (в феврале прогнозировали падение на 1,5% в 2023 году), по инфляции прогноз остался прежним (в феврале ожидания по инфляции на 2023 год составляли также 6%).

"Даты проведения опроса: 2-6 марта 2023 года. Методика расчета: результаты опроса являются медианой прогнозов 24 экономистов из различных организаций, принимающих участие в опросе. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина", - уточнили в ЦБ.

Таким образом, ожидания аналитиков по динамике ВВП на 2023 год приблизились к официальному прогнозу Минэкономразвития (снижение на 0,8% в 2023 году), но еще не попадают в интервальный прогноз ЦБ (от минус 1% до плюс 1%). Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на 2023 год попадает ровно в середину интервального прогноза ЦБ (5-7%).

Аналитики, опрошенные ЦБ, несколько улучшили и прогноз роста российской экономики на 2024 год до 1,5% (с 1,2% в февральской версии опроса) и оставили неизменным прогноз на 2025 год (рост на 1,5%).

По мнению опрошенных, изменение ВВП в 2025 году к 2021 году составит минус 0,2% (в февральском опросе - минус 1,3%). Оценка долгосрочных темпов роста ВВП неизменна - 1,5%.

Аналитики по-прежнему ожидают, что инфляция вернется к уровню вблизи 4% в 2024 году и далее будет оставаться на цели.

Аналитики не изменили ожидания по траектории ключевой ставки в 2023-2024 годах по сравнению с февральским опросом - на 2023 год прогноз 7,5% (в среднем за год), на 2024 год - 6,8%. Консенсус-прогноз средней ключевой ставки на 2025 год немного вырос - на 0,1 п.п. до 6,1% годовых. Медианная оценка нейтральной ключевой ставки не изменилась - 6,0% годовых.

Аналитики ожидают несколько более слабый рубль в сравнении с февральским опросом на всем прогнозном горизонте с тенденцией постепенного ослабления, аналогичной прошлому опросу. Прогноз аналитиков на 2023 год - 73,6 рубля за доллар (72 рубля в февральском опросе), на 2024 год - 75,3 рубля (73,8 рубля), на 2025 год - 77,9 рубля (75,6 рубля).

По медианному прогнозу, в 2023-2025 годах нефть марки Urals будет стоить около $60 за баррель в среднем за год ($59 в 2023 году и по $60 в 2024-2025 годах).