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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Путин назвал устойчивость Сбербанка хорошим сигналом для экономики

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Устойчивое положение Сбербанка является хорошим сигналом для экономики и клиентов этого банка, считает президент Владимир Путин. Он сказал это на встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

"Важно, чтобы экономика и клиенты банка понимали, что Сбер чувствует себя устойчиво. Это хороший сигнал для всей экономики, да и для большого количества граждан, которые являются клиентами банка", - заявил президент.

Он отметил, что Сбербанк успешно прошел сложный период, связанный с ограничениями, которые вводились в отношении России в последнее время, и сейчас он практически восстановил полностью свою работу.

"(Сбербанк) работает с прибылью, устойчиво, ритмично - и это тоже один из признаков устойчивости нашей финансовой системы. Сбер - один из лидеров, одно из фундаментальных оснований этой системы, и то, что он работает так устойчиво, это очень хороший показатель, - заявил Путин. - И, конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло: все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно".

Греф подтвердил, что банк прошел через "очень тяжелый период", когда понес большой убыток из-за потери почти всех зарубежных активов. По его словам, Сбер сформировал резервы по всем проблемным активам и начинает работать в обычном режиме.

Сбербанк Владимир Путин Герман Греф
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