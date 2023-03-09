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Сбербанк примет решение о размере дивидендов за 2022 год в марте

Банк изучает разные сценарии по объему выплат

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Решение о размере дивидендов Сбербанка за 2022 год будет принято в марте, сейчас рассматриваются разные сценарии по объему выплат, заявил глава банка Герман Греф в ходе конференц-колла с инвесторами и аналитиками.

"Действительно, у нас хорошие показатели, и мы в марте должны будем принять решение на правлении на наблюдательном совете о размере дивидендов, которые мы будем выплачивать. Пока я не готов озвучить конкретную цифру, мы рассматриваем различные сценарии, поэтому возможны разные варианты", - сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли Сбербанк выплатить промежуточные дивиденды, Греф заявил, что банк пока не рассматривает такую возможность. "Сегодня мы имеем нагрузку на капитал и ликвидность один раз в год. Вы предлагаете нам это иметь два раза в год, пока мы обойдемся без такого роста стресса, лучше один раз в год", - сказал глава банка.

Ранее Греф заявил, что достигнутый запас прочности позволяет Сбербанку вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года.

"Наша бизнес-модель прошла очередное испытание на прочность. В результате предпринятых мер Сбер завершил 2022 год с чистой прибылью в 270,5 млрд рублей. Объем собственных средств вырос до 5,8 трлн рублей, а достаточность базового капитала по группе увеличилась до 14,8%. Достигнутый запас прочности позволяет нам вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года", - заявил Греф, чьи слова были приведены в сообщении по итогам раскрытия отчетности по МСФО.

Сбербанк Герман Греф
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