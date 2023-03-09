Adidas получил чистый убыток в IV квартале и урезал дивиденды

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Германский производитель спортивных товаров adidas AG зафиксировал чистый убыток в четвертом квартале 2022 года и принял решение сократить дивидендные выплаты.

Чистый убыток в октябре-декабре составил 512 млн евро по сравнению с прибылью в 202 млн евро за аналогичный период предыдущего года, говорится в пресс-релизе компании. Операционный убыток составил 724 млн евро против прибыли в 66 млн евро годом ранее.

Столь резкое ухудшение показателей вызвано расторжением партнерского соглашения с американским музыкантом Канье Уэстом из-за его противоречивых высказываний. Adidas прекратил производство товаров линейки Yeezy, созданной в коллаборации с Уэстом.

Квартальная выручка повысилась на 1,3%, до 5,21 млрд евро.

Продажи без учета изменения курсов в регионе, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку (EMEA), увеличились на 12,2%, до 2,07 млрд евро, в Северной Америке - на 6%, до 1,54 млрд евро. В Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань) выручка упала вдвое, до 520 млн евро, в Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель вырос на 16,2%, до 606 млн евро, а в Латинской Америке рост составил 47%, до 544 млн евро.

По итогам всего 2022 года выручка увеличилась на 6% - до 22,51 млрд евро, а операционная прибыль упала в три раза, до 669 млн евро.

Совет директоров adidas рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 0,7 евро на акцию против 3,3 евро на акцию годом ранее.

Компания ожидает, что выручка без учета изменения валютных курсов в 2023 году сократится примерно на 10%, а операционный убыток может составить 700 млн евро. Если прогноз сбудется, adidas получит годовой убыток впервые за 31 год.

Акции adidas дешевеют на 1,5% в начале торгов в четверг. Капитализация компании с начала года выросла на 14%, до 24,6 млрд евро.