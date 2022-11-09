Adidas сократил квартальную прибыль в три раза на фоне ухода из России

Компания в четвертый раз с начала года ухудшила годовой прогноз, в том числе из-за Канье Уэста

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, в июле-сентябре 2022 года сократил чистую прибыль почти в три раза, несмотря на увеличение выручки.

В отчетном квартале чистая прибыль компании составила 352 млн евро против 984 млн евро годом ранее. Падение вызвано в том числе единовременными списаниями на сумму около 300 млн евро, главным образом в связи с уходом из России.

Чистая прибыль от продолжающихся операций adidas рухнула до 66 млн евро с 479 млн евро годом ранее.

Операционная прибыль сократилась на 16% - до 564 млн евро. Рентабельность по операционной прибыли опустилась на 2,9 процентного пункта, до 8,8%.

Квартальная выручка adidas повысилась на 11,4% и составила 6,41 млрд евро. Без учета изменения курсов обмена валют она увеличилась на 4%.

Выручка компании в Китае в минувшем квартале упала на 18,9% (на 26,6% в без учета валютных колебаний) и составила 937 млн евро, в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона показатель увеличился на 15,1% (14,6%), до 579 млн евро.

Продажи в Северной Америке выросли на 8,2% без учета валютных колебаний, до 1,75 млрд евро, в EMEA - на 7,4%, до 2,46 млрд евро, в Латинской Америке - в полтора раза, до 633 млн евро.

Adidas в четвертый раз с начала года ухудшила годовой прогноз. Выручка по итогам года, как ожидается, увеличится на 1-3% (low-single digits) без учета колебаний валютных курсов, тогда как раньше предполагался рост на 4-6%.

Чистая прибыль от продолжающихся операций в текущем году составит около 250 млн евро, а не 500 млн евро, как ожидалось ранее, валовая рентабельность составит 47% (ранее ожидалось 47,5%), а операционная рентабельность - всего 2,5% (4%).

Причиной ухудшения прогноза стало расторжение партнерского соглашения с американским музыкантом Канье Уэстом из-за его неоднозначных высказываний в соцсетях. Adidas прекратит производство товаров линейки Yeezy, созданной в коллаборации с Уэстом.

Рыночная стоимость компании за последние три месяца уменьшилась на 29% (до 20,9 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 1,1% за это время.