Adidas рассматривает возможность передачи подразделения в РФ иностранному инвестору

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Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas, временно закрывший магазины в РФ весной 2022 года, рассматривает возможность передачи российского подразделения иностранному инвестору, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Это позволит компании перезапустить около 100 наиболее доходных магазинов в стране, говорят собеседники издания.

Adidas объявил о приостановке работы в России и временном закрытии розничных магазинов в марте 2022 года после начала военной операции на Украине, а в октябре принял решение окончательно свернуть деятельность в стране.

Российская структура компании пока пытается сохранить бизнес. В датированных 20 марта 2023 года пояснениях к отчетности ООО "Адидас" за прошлый год сказано, что руководство минимизирует последствия разрыва цепочек поставок товара. В частности, ООО "Адидас" договорилось о скидке в 14% на аренду московского офиса на 2023 год. Компания также сдала в субаренду офисные площади до 2026 года и заключила два контракта на субаренду складских помещений в деревне Новоселки Подмосковья сроком до 2024 и 2026 годов.

На конец 2022 года российская структура Adidas арендовала 153 помещения под магазины, включая бывшую ранее флагманской точку в Москве на Кузнецком мосту.

Выручка в 2022 году снизилась на 55,1% - до 24,97 млрд рублей. Чистый убыток составил 7,93 млрд рублей против чистой прибыли 3,99 млрд рублей годом ранее.

По пути передачи российского бизнеса в 2022 году пошел другой крупный производитель спортивной одежды и обуви Reebok. Этот бренд в 2005-2022 годах входил в число структур Adidas, а затем был продан американской Authentic Brands Group (ABG).

Российское подразделение Reebok перешло турецкому холдингу FLO Retailing, договорившемуся о производстве продукции бренда. Магазины в РФ в результате были переименованы в Sneaker Box и стали мультибрендовыми.