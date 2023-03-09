Агентство Argus запустило котировку Urals в Индии

Скидка к Brent составляет $16-17 за баррель

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Ценовое агентство Argus запустило расчет котировки российской нефти Urals в Индии, сообщили "Интерфаксу" участники рынка. В самом Argus "Интерфаксу" также подтвердили эту информацию.

Котировка определяется на условиях DAP Западное побережье Индии (delivered at place). При условиях CIF, которые раньше в основном использовались при отгрузке российской нефти в европейские порты, право собственности на сырьё переходит к покупателю уже в порту отгрузки, DAP предполагает, что право собственности переходит только в порту назначения, то есть покупатель не несет ответственности за нефть, пока она ему не доставлена.

Котировка запущена 28 февраля, и до 7 марта скидка Urals к Brent составляла $16 за баррель, а 7 марта выросла до $17 за баррель.

Котировка определяется путем опросов индийских покупателей и трейдеров, которые покупают нефть у российских компаний и везут на целевой рынок, который стал сейчас основным для отечественной нефти Urals.