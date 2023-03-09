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Сбербанк не ждет ухудшения качества кредитного портфеля до конца 2023 года

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк не ожидает ухудшения качества кредитного портфеля по итогам 2023 года, введение спецмер не потребуется, сказал глава банка Герман Греф на конференц-колле с аналитиками и инвесторами.

"Что касается качества кредитного портфеля, мы не ожидаем увеличения риска в нашем кредитном портфеле до конца 2023 года. Я бы сказал, что мы достаточно консервативно подошли к формированию резервов и к нашему прогнозу, - сказал он. - Нам не кажется, что потребуются тут какие-то специальные меры".

Как сообщалось, Сбербанк по итогам 2023 года прогнозирует прирост корпоративного кредитного портфеля на 10-12%, розничного - на 11-13%.

В 2022 году банк нарастил корпоративный кредитный портфель по МСФО на 11,4% - до 18,6 трлн рублей, розничный кредитный портфель вырос на 12,2% - до 12,4 трлн рублей.

Сбербанк Герман Греф
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