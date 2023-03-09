Сбербанк в 2022 году увеличил корпоративный кредитный портфель по МСФО на 11,4%

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2022 году нарастил корпоративный кредитный портфель по МСФО на 11,4% - до 18,6 трлн рублей, розничный кредитный портфель вырос на 12,2% - до 12,4 трлн рублей, говорится в сообщении банка.

Сбербанк за 2022 год выдал более 15 трлн корпоративных кредитов. Качество портфеля при этом остается стабильным, отмечает банк.

Положительная динамика в потребительском кредитовании прослеживалась с середины 2022 года на фоне стабилизации экономической ситуации и снижения рыночных ставок, говорится в сообщении.

Средства физических лиц по итогам 2022 года составили 18,5 трлн рублей, увеличившись на 7,4% без учета валютной переоценки. Доля валютных вкладов с начала года снизилась в два раза - клиенты сконвертировали сбережения, в первую очередь в рубли, а также в валюты дружественных стран, отмечает кредитная организация.

Средства юридических лиц в 2022 году без учета валютной переоценки выросли на 17% - до 11,4 трлн рублей. Доля средств в долларах США и евро снизилась до 12%, тогда как на начало года она была более 30%.