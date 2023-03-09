Сбербанк в 2023 году ожидает рентабельность капитала в размере около 20%

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2023 году прогнозирует возвращение рентабельности капитала примерно на докризисный уровень.

Как говорится в презентации банка, рентабельность капитала в 2023 году составит около 20%.

В 2022 году рентабельность капитала по МСФО снизилась до 5,2% с 24,2%.

Чистая процентная маржа, по прогнозу банка, в 2023 году составит 5,3-5,5% (в 2022 году - 5,3%).

Стоимость риска в 2023 году прогнозируется в размере 100-130 базисных пунктов (б.п., 1-1,3%). В 2022 году этот показатель вырос до 1,9% с 0,6% в 2021 году.

Чистый комиссионные доходы без учета конверсионных операций в текущем году увеличится более чем на 10%.

Отношение операционных расходов к доходам в 2023 году ожидается на уровне 30-32%.

Достаточность базового капитала в 2023 году, по прогнозу, составит примерно 15% (14,8% в 2022 году).