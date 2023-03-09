Девелопер Glorax отложил размещение облигаций на 1 млрд рублей

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - ООО "Глоракс" перенесло размещение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей с 10 марта на неопределенный срок, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск проходил со 2 по 6 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 15,87% годовых. Купоны квартальные. Организаторами выступают БКС КИБ и Газпромбанк.

Премаркетинг данного выпуска компания проводила в декабре 2022 года, однако тогда также перенесла размещение на неопределенный срок в связи с рыночной конъюнктурой.

В середине февраля первый вице-президент и совладелец Glorax Александр Андрианов сообщил в интервью "Интерфаксу", что размещение выпуска запланировано в ближайшие полгода. "Ожидали, что появится возможность для второго размещения в конце года, но организаторы первого выпуска посоветовали нам отложить размещение. При принятии решения мы ориентировались на мнения профессионалов и рекомендации банков. Если судить по декабрьским отчетам, то размещения были у компаний с высоким рейтингом "ААА(RU)", наш рейтинг "BBB-(RU)", что влечет повышенную ставку. В любом случае, мы намерены дальше пользоваться инструментом облигаций", - добавил Андрианов.

Дебютный выпуск 3-летних облигаций на 1,5 млрд рублей компания разместила в августе 2022 года.

Glorax основана в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Основное направление - жилищное строительство в сегментах комфорт- и бизнес-класса. Суммарный портфель компании насчитывает около 3 млн кв. м.

Glorax входит в Glorax Group, которую создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, совладельцами ООО "Глоракс групп" (головная компания группы) являются Биржин (95%) и Андрианов (5%).